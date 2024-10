Reprodução/RBS TV Vídeo mostra as reações dos policiais com os frequentes disparos do atirador no RS





Vídeos publicados nas redes sociais mostram o intenso tiroteio em que um atirador matou três pessoas e feriu outras 10 na cidade de Novo Hamburgo , no Rio Grande do Sul. É possível ouvir diversos disparos enquanto policiais da Brigada Militar fazem um cerco em uma casa da Rua Adolfo Jaeger, no bairro Ouro Branco.

Os tiros começaram na noite desta terça-feira (22), quando agentes foram acionados para atender a uma denúncia de maus-tratos a idosos. Entre os mortos, estão o pai e o irmão do atirador e um policial militar identificado como Everton Kirsch Júnior.





O homem de 45 anos, identificado como Edson Fernando Crippa , fez a própria família refém em casa após a chegada da polícia, que foi averiguar uma denúncia de maus-tratos a idoso. De acordo com testemunhas, ele foi para a frente do imóvel com uma arma de fogo e começou a atirar nos agentes.





“De forma inesperada e agressiva, ele aparece e começa a atirar em todas as pessoas que se encontravam naquele local, na frente da residência”, afirmou o tenente-coronel Alexandro Famoso, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar. Dois drones dos militares também foram abatidos pelo homem , segundo a BM.

Tentativa de negociação

O tenente-coronel disse também que os agentes tentaram, “a todo momento”, negociar com ele. “Tentamos contato telefônico através dos números que a gente conseguiu, e ele não respondeu” Segundo Famoso, a única forma de resposta foi através de disparos.





Morte do atirador

Na manhã desta quarta-feira (23), após cerca de nove horas do início da ocorrência e das tentativas de negociação, a polícia afirmou que encontrou o homem morto dentro da casa. A mãe e a cunhada do atirador estão internadas em estado grave, e dois policiais estão passando por cirurgia após serem atingidos por tiros.

