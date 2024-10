Montagem iG - Reprodução (redes sociais) Edson Crippa foi encontrado morto pelos policiais da BM nesta quarta (23)





Edson Fernando Crippa , o atirador que matou três pessoas em Novo Hamburgo (RS) nesta quarta-feira (23) , apresentava quadro de esquizofrenia, de acordo com informações divulgadas pelo chefe da Polícia Civil do Rio Grande do Sul , Fernando Sodré , em coletiva de imprensa. Outras nove pessoas ficaram feridas durante a ocorrência.

O homem de 45 anos teria sido internado quatro vezes em decorrência do transtorno psiquiátrico. Mesmo assim, ele tinha registro como atirador esportivo e posse legal de duas armas, sendo uma reconhecida pelo Exército e outra pela Polícia Federal.

Histórico de esquizofrenia

Segundo as informações preliminares da investigação, Edson teria histórico com o transtorno mental , mas foi aprovado por um exame psicotécnico para obter os registros das armas. De acordo com o Secretário, ele não tinha antecedentes criminais, apesar de no passado um boletim de ocorrência contra ele ter sido registrado por ameaça.





Após nove horas de cerco policial, o corpo do homem foi achado morto quando os agentes entraram na residência em que ele se encontrava. Foram encontradas duas pistolas na cintura dele, três carregadores de pistola nos bolsos da bermuda, duas carabinas e "farta munição". A informação foi confirmada ao GLOBO pelo Comandante-Geral da Brigada Militar, o coronel Cláudio dos Santos Feoli.

“Da apuração que nós temos até agora, nós sabemos que ele era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), mas não temos a informação se ele participava de algum grupo de tiro. Mas, tudo indica que ele entendia de armas e sabia atirar, inclusive porque ele abateu dois drones da Brigada Militar para o acompanhamento. Quem acerta um drone com uma pistola não é uma pessoa que não tem noção nenhuma de tiro”, contou o Secretário.

