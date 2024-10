AFP Sete marcas de azeite de oliva tiveram todos os lotes proibidos

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou, nesta terça-feira (22), uma nova lista com 12 marcas de azeite de oliva que tiveram lotes considerados impróprios para o consumo; sete marcas tiveram todos os seus lotes desclassificados.



As análises do Ministério revelaram a presença de outros óleos vegetais misturados aos azeites, comprometendo a qualidade e a segurança dos produtos. Além de estarem fora dos padrões exigidos, eles representam risco à saúde, devido à incerteza sobre a origem e a composição dos óleos utilizados.

De acordo com a publicação, os produtos foram analisados pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária e foram desclassificados por estarem em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelas normas vigentes.

Duas das marcas divulgadas hoje, a Quinta de Aveiro e a La Ventosa, já tinham sido proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início deste mês.

Uma das fraudes mais comuns do mundo

O azeite é o segundo produto alimentar mais fraudado do mundo, atrás apenas do pescado, segundo o Mapa. Para comprar um azeite de boa qualidade, é importante optar por marcas que realizam envasamentos próximos ao momento da venda.

Três fatores fazem o azeite estragar rapidamente: a luz, o oxigênio e o calor. Por causa da influência da luz, as embalagens costumam ser vidros escuros, isolando, assim, o contato com a claridade. Também existe o produto em lata.

Algumas dicas do Ministério da Agricultura são desconfiar de preços abaixo da média e não comprar azeite vendido a granel. Também é importante verificar se a marca que você está comprando já teve a sua venda proibida ou se já entrou na lista de produtos falsificados.





Veja a lista completa dos azeites impróprios pelo Ministério da Agricultura e Pecuária:

Grego Santorini: todos os lotes;

La Ventosa: todos os lotes;

Alonso: todos os lotes;

Quintas D’Oliveira: todos os lotes;

Olivas Del Tango: lote 24014;

Vila Real: lotes EV07095VR; 03559; VR04191; VR04234; VR04245; VR4257; EV07100; EV07111; EV07139; EV07145;

Quinta de Aveiro: lote 272/08/2023;

Vincenzo: lote 19224;

Don Alejandro: 19224;

Almazara: todos os lotes;

Escarpas das Oliveiras: todos os lotes;

Garcia Torres: lote 24013.

O Ministério recomenda que os consumidores que compraram essas marcas devem suspender o uso de imediato e solicitar a troca, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.



