Reprodução/USGS Terremotos registrados na Argentina e Chile

Um terremoto de magnitude 5,7 na escala Richter atingiu a região noroeste da Argentina neste domingo (20). Segundo o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (EMSC, em inglês), a cidade mais atingida foi San Juan.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, em inglês) também confirmou o tremor, que ocorreu por volta das 19h59 no horário local (mesmo fuso do horário de Brasília). O serviço detectou o epicentro do tremor em uma área a 74 quilômetros a noroeste da cidade de San Juan - ao norte de Mendoza.

Não há registros de danos ou vítimas, e as chances para fatalidades neste terremoto são baixas, segundo o USGS, considerando o local do tremor, o número de habitantes próximos e o tipo de estruturas.

"De modo geral, a população desta região reside em estruturas que são resistentes a tremores de terra, embora existam estruturas vulneráveis. Os tipos predominantes de construções vulneráveis são de tijolo de adobe e alvenaria de pedra", aponta a instituição americana.

O terremoto foi registrado a uma profundidade de 107,7 quilômetros. O USGS também identificou outros tremores em regiões próximas.

O primeiro tremor aconteceu às 00h49, na cidade de Camiña, no norte do Chile e atingiu magnitude de 4,1. Às 5h02 a região de Vallenar, no mesmo país, sofreu o tremor de magnitude 4,7. O terceiro terremoto aconteceu na cidade de Aguilar, no norte da Argentina, e marcou magnitude de 4,6.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .