A maioria das cidades do estado de São Paulo terá um domingo marcado pela chuva moderada e temperatura amena, segundo dados da Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, a previsão do tempo indica chuvas esparsas, com muita nebulosidade e garoa durante boa parte do dia, sobretudo na região metropolitana. A temperatura deve oscilar entre 15°C e 20°C, e a umidade do ar pode alcançar índice de 100%.

Apesar da previsão de chuvas moderadas, a cidade segue com alerta amarelo do Inmet (perigo potencial para tempestades) ativo neste domingo, "mas com baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos", segundo o instituto.

Chuvas na divisa com MG e RJ

A chuva deve continuar em regiões como o Vale do Paraíba, Mantiqueira, o litoral, e toda a faixa norte do estado de São Paulo, incluindo áreas como a região de Pirassununga, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto.

Também há chances de chuva de moderada a forte intensidade pela manhã, que deve se enfraquecer no decorrer do dia, com o afastamento das nuvens mais carregadas.

No centro-oeste e sul do estado de São Paulo, em regiões como a de Presidente Prudente, Ourinhos, Bauru, Sorocaba, Campinas e o Vale do Ribeira, o domingo amanhece nublado e com chuvas leves, mas ao longo do dia a nebulosidade diminui e alguns períodos com sol poderão ocorrer durante a tarde.

