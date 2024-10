Reprodução/redes sociais Mulher publicou vídeos nas redes sociais mostrando como parava birra da filha

Joana Mascaranhas, influenciadora digital, foi presa em Portugal nesta quarta-feira (16) após maltratar a filha. A menina de três anos e meio era mergulhada em água gelada para parar de fazer birras.



O Tribunal Local Criminal de Lisboa usou como prova dois vídeos publicados pela própria mulher nas redes sociais durante 2023.

Nas imagens, a menina aparecia chorando. A mãe a segurava, ainda vestida, e a mergulhava em água gelada. Nos comentários, as pessoas ficaram surpresas e acusaram a mulher de maus tratos.

Os vídeos

A mulher publicou dois vídeos mergulhando a menina na água gelada para fazê-la parar de chorar.

No primeiro, ela segura a menina e a mergulha até o queixo em uma piscina, sem aviso. A piscina é do condomínio do prédio que a família mora, em Lisboa.

No segundo vídeo, ela mergulha a menina, que usa um pijama, na banheira de casa e espera ela parar de chorar.

Julgamento

A mulher começou a ser julgada em setembro. Ela disse diversas vezes que não cometeu maus tratos contra a menina, mas o Ministério Público e a Justiça consideraram que houve, sim, violência doméstica.

A mulher falou que em momento algum queria machucar ou magoar a menina. Ela disse, ainda, que não puniu mais a criança com esses modos, e lida de modo diferente com as birras.

A juíza que condenou a mulher não concordou. Ela disse que o método é "humilhante" e foi eficaz apenas porque a criança "ficou assustada". "É uma forma de resolução à força, não de cuidar," acrescentou.



Ela disse que não há como garantir que a prática não se repetirá - e, por isso, decidiu pela penalização com prisão.

A mulher foi condenada a dois anos e meio de prisão e foi suspensa das atividades por três anos, além de ter que realizar o pagamento de uma indenização de € 1 mil (cerca de R$ 6 mil) à filha.