Ângelo Antonio Rodrigues Theodoro Machado , um romeiro de 29 anos, morreu na madrugada deste sábado (12) após ser atropelado por um caminhão na rodovia Presidente Dutra , no trecho de Pindamonhangaba (SP).

Ele era morador de São José dos Campos e fazia peregrinação de bicicleta rumo à Basílica de Aparecida .

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu por volta das 2h30, no km 90 da pista sentido Rio de Janeiro . Ângelo estava pedalando no acostamento quando perdeu o equilíbrio, caiu na pista e foi atropelado por um caminhão que seguia pela rodovia.



A Polícia Rodoviária Federal ( PRF ) informou que a vítima foi socorrida e levada em estado grave ao Pronto-Socorro de Pindamonhangaba , mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado às 6h25 deste sábado. O motorista do caminhão permaneceu no local e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para a presença de álcool.

Quarta morte de romeiros nesta semana





O caso de Ângelo é o quarto acidente fatal envolvendo romeiros na Rodovia Presidente Dutra apenas nesta semana. O Dia de Nossa Senhora Aparecida, comemorado neste sábado, reúne milhares de fiéis que seguem em romaria ao Santuário Nacional, o que aumenta a movimentação de pedestres e ciclistas na via e, infelizmente, o número de acidentes.

Na terça-feira (8), um homem de 51 anos foi atropelado por um ônibus no km 188, em Santa Isabel (SP), enquanto fazia a peregrinação a pé. Outros dois romeiros também ficaram feridos no acidente. No mesmo dia, outro romeiro, Riberto Ferreira, de 65 anos, foi atropelado no km 99, em Pindamonhangaba, enquanto caminhava em direção ao Santuário. Ele também era morador de São José dos Campos.

Já na madrugada de sexta-feira (11), Erineu Trentin, de 76 anos, morreu após ser atropelado por um ônibus no km 167, em Jacareí (SP). Ele fazia o trajeto de bicicleta.

Medidas de segurança





Diante do aumento de acidentes envolvendo romeiros, a concessionária CCR RioSP, responsável pela administração da Dutra, tem adotado medidas de segurança para os peregrinos. Entre as ações, está a distribuição de refletores adesivos para colar nas roupas, o que facilita a visibilidade no escuro. Além disso, a empresa orienta os fiéis a sempre caminharem no sentido contrário ao fluxo de veículos, para reduzir os riscos de acidentes.





