O candidato a vereador em Argirita (MG) José Iria de Araújo (PSD), de 60 anos, conhecido como ' Duda ', foi derrotado nas eleições após distribuir santinhos com o número de votação errado.

Os materiais divulgados durante o pleito mostravam o número 55.608. Entretanto, o registro da candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) era sob o número 55.508.

Duda disputava a reeleição para o cargo na Câmara, no qual atuava desde 2004 - em todos os cinco pleitos desde então, ele usava sempre a mesma centena (final 608). Neste ano, o 508 quebrou o padrão adotado pelo candidato.

Neste ano, Duda recebeu apenas 52 votos nas 12 seções de votação e, por isso, não foi reeleito. Marcinho do Tijucal (REPUBLICANOS) foi o mais votado em Argirita, escolhido por 373 eleitores.

Tanto o partido quanto o candidato evitaram falar sobre a mudança, que até agora não se sabe se foi proposital e decidida na convenção, ou um erro no registro.

Segundo o TRE, os números dos candidatos são definidos, em sua maioria, na convenção partidária. Além disso, a correção poderia ter sido feita até o dia 18 de setembro, caso o parlamentar e a sigla pedissem a retificação.



