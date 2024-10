Divulgação/Instagram Segundo o Leonardo, a fazenda foi arrendada para a plantação de soja e não teve envolvimento com a contratação de funcionários

A Fazenda Talismã , pertencente ao cantor sertanejo Leonardo , voltou a ser destaque na mídia recentemente. Em 2023, o local foi invadido por um avião com 420 kg de cocaína .

Na última segunda-feira (7), o artista foi incluído na “lista suja " do trabalho escravo , divulgada na última segunda-feira (7) pelo Ministério do Trabalho e Emprego ( MTE ). O cadastro, que expõe empregadores responsabilizados por exploração de trabalho em condições análogas à escravidão, traz o nome de Leonardo após uma fiscalização realizada em novembro de 2023 na fazenda, que fica em Jussara (GO).



No mesmo ano da fiscalização, um avião invadiu a propriedade do cantor com 420 kg de cocaína. De acordo com a Polícia Militar, um homem dirigindo um carro abordou funcionários da fazenda pedindo autorização para o pouso da aeronave, alegando que ela precisava abastecer.

Mesmo com a recusa dos funcionários, o avião aterrissou no local. Simultaneamente, três homens em uma caminhonete quebraram a porteira da fazenda e seguiram até o ponto de pouso. Os criminosos começaram a transferir a droga do avião para os veículos, enquanto abasteciam a aeronave com combustível trazido em um outro carro.

Funcionários da fazenda chamaram a polícia, mas o avião conseguiu decolar, e os veículos fugiram. Após uma perseguição policial, houve troca de tiros. Dois dos três ocupantes da caminhonete foram baleados e morreram. O terceiro conseguiu escapar.

Na época, Leonardo estava em São Paulo e, segundo sua assessoria, nenhum membro de sua família estava presente na fazenda durante a invasão.





Avaliada em cerca de R$ 60 milhões, a Fazenda Talismã ocupa mais de mil hectares, o equivalente a aproximadamente mil campos de futebol. A propriedade é voltada principalmente para a pecuária bovina, abrigando mais de cinco mil cabeças de gado.

Além disso, a fazenda conta com uma infraestrutura luxuosa, incluindo uma mansão com quartos estilo bangalô, igreja, quadras esportivas, jetskis, piscina com deck de madeira, lago e área de jogos.

A repercussão negativa gerada após o MTE identificar funcionários em c ondições irregulares e análogas à escravidão colocou fazenda Talismã novamente sob os holofotes. No mesmo dia, após ter seu nome divulgado na “lista suja”, Leonardo se p ronunciou sobre o caso .

Segundo o cantor, a fazenda foi arrendada para a plantação de soja e não teve envolvimento com a contratação de funcionários. "Estou surpreso e muito triste. O meu nome está sendo vinculado na televisão, rádio, internet e tudo mais. Em 2022, eu arrendei uma fazenda para que o arrendatário plantasse soja, milho, o que ele quisesse. Se eu estou arrendando a fazenda para ele, ele tem o direito de plantar o que ele quiser", disse.





