Morre Cid Moreira, ícone da TV brasileira, aos 97 anos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota em que lamenta a morte do jornalista, locutor e apresentador Cid Moreira , que faleceu nesta quarta-feira (3) aos 97 anos.

“Uma das personalidades mais conhecidas da história do nosso jornalismo e da televisão”, disse o petista, acrescentando que “seu legado no jornalismo e na televisão brasileira sempre será lembrado”.

“Jornalista e radialista, Cid Moreira trabalhou em rádios e TVs antes de assumir a bancada do Jornal Nacional, onde trabalhou por décadas como seu principal apresentador. O rosto das notícias e do “boa noite” para milhões de brasileiros”, diz o texto, assinado por Lula e divulgado pela Secretaria de Comunicação Social e nos perfis das redes sociais do presidente.

O apresentador estava internado em um hospital em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos após quadro de pneumonia.

