Fernando Frazão/Agência Brasil - 14/03/2023 Chuva deixa São Paulo em estado de atenção

A chegada de uma frente fria deve encerrar o calor intenso que prevaleceu no estado de São Paulo nos últimos dias, trazendo chuvas a partir desta quinta-feira (3). A previsão indica que os termômetros oscilarão entre 16°C e 23°C na capital. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o dia deve ser nublado, com possibilidade de chuvas fracas e baixo volume acumulado . A última chuva na cidade ocorreu em 21 de setembro, com um acumulado de apenas 0,2 mm.

Na tarde da última quarta-feira (2), a cidade de São Paulo registrou a maior temperatura do ano, atingindo 36,7°C às 15h no Mirante de Santana, na zona norte. Apenas cinco horas depois, a temperatura caiu drasticamente, com registros de 21,2°C.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Durante o fim de semana, as temperaturas devem voltar a subir, com máximas chegando perto de 28°C no domingo (6), data das eleições municipais.

A mudança no clima deve contribuir para a melhora da qualidade do ar, que na manhã de quarta-feira era considerada ruim em São Paulo e na região metropolitana, segundo dados da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB). Dentre as 26 estações de medição, apenas a da Mooca apresentava boa qualidade do ar, enquanto 17 registravam índices moderados e sete, ruins.



Além disso, a frente fria pode ajudar a mitigar as queimadas no estado, já que há previsão de chuvas fortes em algumas regiões.

Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas de "perigo" de onda de calor para Goiás e Minas Gerais nesta quinta-feira (3), com temperaturas que podem subir até 5ºC acima da média por até cinco dias. A previsão indica que a maioria das capitais do país deve registrar máximas acima de 30°C, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Além disso, um alerta de baixa umidade foi divulgado para 13 estados, incluindo Bahia, Goiás, Minas Gerais e São Paulo, onde a umidade relativa do ar pode ficar entre 20% e 30%.

Enquanto isso, chuvas são esperadas em São Paulo, Mato Grosso e Paraná, com alertas de tempestade sendo emitidos para Mato Grosso do Sul, Paraná e sul de São Paulo. O Inmet prevê chuvas de até 50 mm por dia, ventos intensos e queda de granizo nessas regiões.

A previsão é de que essa onda de calor persista pelo menos até o dia 8 de outubro, com temperaturas no Centro-Oeste, interior de São Paulo, Tocantins e interior do Nordeste podendo atingir valores próximos a 38 e 39°C.

Cidades como Cuiabá e Corumbá devem registrar máximas entre 40 e 42°C.

A previsão do Inmet para outubro aponta que algumas regiões voltarão a ter chuvas mais regulares, enquanto outras ainda enfrentarão tempo seco.

Conforme o mês avança, as chuvas devem gradualmente retornar, especialmente em regiões como o Centro-Sul, onde se espera precipitações acima da média. No entanto, no interior do Nordeste e em partes do Norte, as chuvas devem continuar abaixo do esperado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.