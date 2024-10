Reprodução Augusto, fantasiado, fez uma pirueta de cima do caminhão, e terminou em pé

O “Kiko” de Carreta Furacão The Best Diversões, de Posse, Goiás , foi atropelado por um motociclista durante apresentação deste domingo, 29.

O homem estava fantasiado do personagem de Chaves e subiu no caminhão para pular e fazer uma cambalhota , aterrizando no chão. Antes de pular, ele olha para os dois lados para garantir que não vem ninguém, mas…

Uma motocicleta se aproxima e, assim que o homem termina a cambalhota e para no chão, é atingido pela motocicleta, que faz ele dar outra cambalhota, mas no chão desta vez.

Funcionários contam ocorrido

O homem que pulou se chama Augusto Ferreira. De acordo com Heriklys Ritthiellen, dono do caminhão, o funcionário não se machucou e não precisou de nenhum tipo de socorro.

Ritthiellen disse, à CNN, que o motociclista estava bêbado: “Ele ultrapassou pela direita e tentou fugir depois do atropelamento. Foram os funcionários da carreta que não deixaram ele escapar.” A polícia não foi chamada.

Augusto publicou, depois, um vídeo comentando sobre o que aconteceu e tranquilizando quem viu o vídeo. Ele disse que fazia uma pirueta a pedido das crianças, mas “graças a Deus eu não fraturei nada. Não quebrei nenhum osso.”

