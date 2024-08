Reprodução/redes sociais Kamilla Morgana, presa suspeita de fingir ter câncer para aplicar golpes para fazer procedimentos estéticos

Uma mulher foi presa nesta terça-feira (30) acusada de mentir sobre ter câncer terminal e lúpus para aplicar golpes e fazer procedimentos estéticos, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com a Polícia Civil (PC), Kamilla Morgana, de 29 anos, conseguiu doações em dinheiro, cessão de crédito e serviços de graça enquanto fingia ter a doença.

A defesa de Kamilla alega que ela sofre de "severos problemas psicológicos" e faz uso de medicações controladas, "o que compromete sua consciência sobre seus próprios atos".

O delegado responsável pelo caso, Kamilla aplicava os golpes em amigos, parentes e outras pessoas próximas, que começaram a desconfiar dos diagnósticos e denunciaram o caso à polícia. Segundo ele, até a escola da filha dela fez campanha de arrecadação em dinheiro e transferir para ela por Pix.

"Vítimas em valores diversos", diz delegado

“São várias vítimas em valores diversos. Ela aplica golpe em prestador de serviços, professor e escola, tudo o que ela conseguia. Ele pagava cartão de crédito emprestado e não pagava. Os golpes eram contra amigos, familiares e pessoas próximas, ela não tinha problema com isso”, disse.

Segundo o delegado, Kamilla usava uma bandana na cabeça para sensibilizar as vítimas, mesmo sem ter nenhuma doença. Ainda, disse que a investigada não trabalhava e ostentava uma vida de luxo com o dinheiro recebido das doações. “Ela já chegou a morar em um apartamento de luxo”, finalizou.

