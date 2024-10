Divulgação/ Polícia Ambiental Animal precisou ser retirado por Polícia Ambiental

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Uma jiboia entrou em uma casa e se enrolou dentro de um telefone fixo. O incidente foi no bairro Vila Lobo, em Crato, Ceará . Os donos da casa chamaram a polícia, e o Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA) resgatou o animal no domingo, 29.

A jiboia resgatada é uma Boa constrictor. Embora o espécime não fosse grande, ele pode chegar a quatro metros de comprimento.

A jiboia não tem peçonha. Isso não significa, no entanto, que a mordida dela não é perigosa. Além de dolorida, a ferida pode infeccionar e causar problemas.

A cobra foi capturada pela polícia por meios adequados e devolvida ao habitar natural de forma segura.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.