A menos de uma semana das eleições municipais, a Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores aptos baixem o aplicativo e-Título com antecedência. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alerta que o app só pode ser baixado até a véspera da eleição, no sábado (5). Após essa data, a emissão do e-Título será suspensa no domingo (6) e liberada novamente apenas no dia seguinte.



O e-Título, lançado em 2017, é a versão digital do título de eleitor em papel e pode ser usado como documento de identificação para votar, desde que esteja atualizado e contenha a foto do eleitor. O aplicativo é gratuito e oferece acesso a informações como zona eleitoral, local de votação, justificativa de ausência e certidão de quitação eleitoral.

Como baixar

1. Acesse a loja de aplicativos do seu celular. O e-Título está disponível para sistemas iOS e Android. 2. O aplicativo pode ser usado em smartphones e tablets.

Como usar



1. Após baixar o aplicativo, abra-o e leia a mensagem de boas-vindas. Arraste para o lado e clique em "começar".

2. Leia os "Termos de Uso e Política de Privacidade". Deslize a tela para baixo, marque "Declaro que li e concordo com os termos de uso" e clique em continuar.

3. Para acessar o e-Título, informe seus dados pessoais. Desde 2020, o acesso pode ser feito pelo número do CPF, portanto, não é necessário saber o número do título de eleitor.

4. Preencha seu nome completo, data de nascimento, número do CPF, nome da mãe e nome do pai.

5. Após inserir os dados, você terá acesso total ao e-Título e suas funcionalidades.

No dia da eleição, o eleitor pode apresentar o e-Título para votar. Caso tenha feito o cadastramento biométrico, basta mostrar o título digital. Se ainda não tiver feito o cadastramento até o dia das eleições, além do aplicativo, deve apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira de trabalho, certificado de reservista, CNH ou passaporte.

