O Brasil teve, em setembro de 2024, o maior granizo em solo já registrado . A pedra tinha 14,6 centímetros de diâmetro e quebrou o recorde anterior de 13 centímetros, registrado em 2023.

De acordo com o Climatempo, a pedra caiu em Corredor do Brasil, em Bagé, no Rio Grande do Sul. O granizo anterior também era de lá e surgiu em Barra do Ribeiro. As cidades ficam a cerca de 400 quilômetros de distância.

Como se formou o granizo gigante?

Como explicou o Climatempo, granizos gigantes são típicos de tempestades supercelular. Nessas, há um padrão rotatório e intenso, facilitando a formação das pedras. A super célula em questão se formou no Uruguai e subiu para o Rio Grande do Sul, provocando granizos enormes.

Granizos se formam quando nuvens de tempestade chamadas cúmulos nimbus estão perto de corrente de ar intensas. Esse vento pode levar as gotas d’água para uma região mais fria da atmosfera.

Ao chegar lá, a água começa a criar camadas de gelo. Essas ficam “pulando” na nuvem até ficarem tão pesadas que não se sustentam mais sozinhas e caem em forma de chuva .

