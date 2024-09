Reprodução: Flipar Enchentes no Rio Grande do Sul

O Rio Grande do Sul se prepara para enfrentar grandes volumes de chuva ao longo da semana, com previsões de precipitações expressivas em várias áreas, conforme alertou a Defesa Civil. Na Campanha e na região Oeste, a expectativa é de acúmulo de mais de 300 mm até quarta-feira (25). O Climatempo Meteorologia destacou que o risco de temporais, granizo e enchentes é elevado.

Após uma segunda-feira (23) marcada por fortes tempestades, as instabilidades continuam, com uma frente fria estacionando sobre o estado nesta terça-feira (24). As temperaturas nas áreas afetadas devem permanecer amenas.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



Previsão de acumulados para terça-feira:

Pinheiro Machado: 131 mm

Pedras Altas: 107 mm

Herval: 82 mm

De acordo com o Climatempo, uma massa de ar quente está bloqueando a chegada de frentes frias em partes do Brasil, intensificando as chuvas no Rio Grande do Sul. A interação entre as massas de ar quente e fria resulta em tempestades mais severas.

A Defesa Civil prevê que a chuva persistirá na quarta-feira (25), especialmente no Sul, com volumes variando entre 50 e 140 mm/dia e rajadas de vento de até 80 km/h à noite.

Na quinta-feira (26), a intensidade das chuvas deve aumentar, com previsão de 30 a 70 mm/dia e tempestades isoladas nas regiões Norte e Centro. A partir de sexta-feira (27), a expectativa é de chuvas leves, mas o tempo deve se firmar durante o dia.

A Defesa Civil orienta a população a tomar precauções durante as chuvas: desligar eletroeletrônicos, fechar portas e janelas, buscar abrigo seguro e evitar áreas propensas a alagamentos. Em caso de emergência, os cidadãos devem ligar para 190 ou 193.

Porto Alegre

Na capital gaúcha, os trovões e raios foram frequentes entre 3h e 4h da manhã desta terça-feira (24). Áreas de instabilidade sobre a Lagoa dos Patos avançaram para o Norte, atingindo a região metropolitana por volta das 3h.

Frentes quentes, que ocorrem quando uma massa de ar quente se desloca sobre uma massa de ar mais fria, têm gerado intensa atividade elétrica, incluindo raios e granizo. Historicamente, frentes quentes já provocaram granizo em mais de 200 cidades do estado em um único dia.

"Quanto mais aquecida a atmosfera, mais instável ela fica. Por isso, quando há chuva sob uma atmosfera superaquecida, não raro ela é intensa e com muitos temporais fortes a intensos de raios, granizo de variado tamanho e vento forte. Foi o que gerou a célula de instabilidade com nuvens carregadas (imagens de satélite abaixo do momento do temporal em Porto Alegre) que trouxeram os muitos raios com intensas trovoadas, chuva e vento na área da capital no meio da madrugada", diz a MetSul.

Esta semana apresenta um alto risco de temporais e chuvas excessivas, especialmente na Metade Sul e Oeste do estado. A instabilidade deve continuar, enquanto o Noroeste e Norte permanecem quentes e com fumaça no ar. Em Porto Alegre, a atmosfera abafada e a possibilidade de novas áreas de instabilidade indicam um cenário complexo, com o calor contribuindo para a formação de temporais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.