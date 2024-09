Reprodução Lubrificante feito com maconha era um dos produtos mais populares da loja ilegal

Um grupo de quatro pessoas foi preso por usar as redes sociais para vender produtos íntimos à base de entorpecentes . Eles foram detidos nesta terça-feira (24) em Goiás e Distrito Federal .

Um dos produtos mais populares era um lubrificante com maconha conhecido também como “Chapa ppk” e “ Xapa Xana ”.

A Polícia Civil informou que o grupo fazia as vendas dos produtos ilegais pelas redes sociais e um site próprio, além de fazer bastantes jogos de publicidade. As informações são do g1 .

De acordo com Waldek Fachinelli, delegado do caso, um frasco pequeno do lubrificante custava R$ 150, e um vidro de 30 ml chegava a R$ 1,7 mil.

Os pedidos eram enviados pelos Correios, e a instituição colaborou com todas as investigações.

Além disso, os suspeitos tinham plantas de maconha em casa, faziam prescrições médicas e devem ser presos e acusados de uma lista variada de crimes, incluindo:

Exercício ilegal da medicina

Tráfico de drogas interestadual

Curandeirismo

Fraude

Associação criminosa

Disseminação de espécies exóticas (sementes) que prejudicam a fauna e a flora (crime ambiental).

