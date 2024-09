Montagem Ana Júlia Ribeiro e Luana Meirelles foram mortas a golpes de espada

Renan dos Santos, de 23 anos, foi preso em Edéia, Goiás , após confessar a morte de duas mulheres com golpes de espada : sua companheira, Luana Meirelles, de 28 anos, e sua ex-namorada, Ana Júlia Ribeiro, de 22. A motivação, segundo o delegado responsável pelo caso, seria uma discussão entre o casal por ciúmes.

"Ele golpeou a companheira com uma arma branca de fabricação caseira. Após ter matado a companheira, ele seguiu até o trabalho de outra mulher [a ex], que teria sido o motivo da discussão, e também a golpeou diversas vezes", explicou o delegado Daniel Moura ao g1.

Quem eram as vítimas

Luana era natural de Caldas Novas. Ela iniciou a graduação de pedagogia, pela qual demonstrava muito apreço nas redes, mas não chegou a terminá-la. Ela era mãe de três crianças, que não são filhas de Renan.

Ana Júlia era vendedora de uma loja em Edéia. Ela participava de brincadeiras para promover os produtos nas redes sociais da empresa, sempre com bom humor, o que divertia os clientes. “Excelente profissional, uma vendedora que sempre estava alegre para atender”, escreveu uma cliente.

O crime

O crime ocorreu em dois momentos distintos, o primeiro sendo a discussão entre Renan e Luana em sua casa, onde ela foi morta. Posteriormente, ele atacou Ana Júlia em seu local de trabalho. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Renan foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada após audiência de custódia.

O que diz a defesa

O advogado Paulo Sérgio, que defende Renan, informou em nota que ele responderá ao processo conforme a lei, e que a equipe de advogados acompanha o inquérito policial.

