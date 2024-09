Redação GPS Alerta vermelho para a seca no Distrito Federal nesta segunda (2)

Por conta da baixa umidade o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho, indicando grande perigo, na área central do País, incluindo o Distrito Federal. De acordo com o instituto a umidade relativa do ar na região deve ficar abaixo dos 12% ao longo desta tarde.

No site do Inmet vemos um mapa indicando as áreas com maiores riscos por conta da baixa umidade. Além do DF, também estão em vermelho parte dos seguintes estados: Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Quando uma área é indicada como de grande perigo significa risco de incêndios florestais e riscos à saúde, como doenças pulmonares, dores de cabeça e etc.

O Inmet também divulgou instruções de como se prevenir dos malefícios causados pela baixa umidade:

Beba bastante líquido.

Atividades físicas são nocivas em tal tempo seco.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Evite bebidas diuréticas (café e álcool).

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

A Defesa Civil também emitiu alerta recomendando uma boa hidratação, além do uso de umidificadores em horários mais quentes. Caso necessário, a população pode ligar no 199.

Sem chuvas

Atualmente, Brasília está há mais de 130 dias sem chuvas, o que representa a maior crise de estiagem dos últimos 14 anos. De acordo com Inmet, não há previsão de chuvas no Distrito Federal até o fim de outubro.

