Eric Kilburn Jr. , estudante e jogador de futebol americano de 16 anos da Goodrich High School , em Michigan ( EUA ), estabeleceu oficialmente dois recordes mundiais do Guinness : o jovem de 2,08 metros tem os maiores pés e as maiores mãos de um adolescente.

Seus pés medem 34 cm cada; no sistema estadunidense de numeração de calçados, Eric utiliza o tamanho 23, que seria algo em torno do tamanho 53 para sapatos no Brasil. Suas mãos medem 9,13 polegadas (ou 23 cm), muito maior do que a média de 7,4 polegadas (18,8 cm) para pessoas de sua idade.

“As pessoas geralmente ficam surpresas e se sentem confortáveis ​​para começar conversas comigo sobre o tamanho dos meus pés e mãos”, disse o jovem ao Guinness. “Dessa maneira, eu acabo conhecendo muitas pessoas interessantes”.

Crescimento além do normal

Kilburn é muito maior que seus colegas de classe desde o jardim de infância e não consegue comprar sapatos novos em uma loja desde que estava na quinta série. Ele só percebeu sua singularidade quando seu tamanho começou a causar problemas no dia a dia.

A necessidade de sapatos personalizados, que os médicos alertaram que custariam mais de US$ 1.500 cada par, teriam colocado uma pressão financeira em sua família. Em vez disso, Kilburn optou por usar Crocs por dois anos seguidos, incluindo as épocas em que neva em Michigan. As dificuldades vividas causaram machucados em seus pés.

Ele também já teve problemas na prática esportiva. Por não usar chuteiras, teve uma torção no tornozelo que o deixou de fora do futebol americano por um tempo.

História viralizou

A história do adolescente se espalhou, chegando em vários fabricantes de calçados que se ofereceram para fornecer ao estudante do ensino médio vários pares de tênis que serviam nele. “Foi muito legal ver quantas pessoas realmente se importam em ajudar os outros”, afirmou Eric.

Receber ajuda de outras pessoas o inspirou a continuar a espalhar positividade por meio da “ Big Shoe Network ”, uma organização sem fins lucrativos fundada por sua mãe, focada em ajudar pessoas que têm dificuldade para encontrar roupas e sapatos em seu tamanho.





“Quero ajudar as pessoas da mesma forma que fui ajudado quando precisei”, explicou Eric. Ele também espera encorajar as pessoas a aceitarem suas diferenças: “Está tudo bem se destacar. Não deixe que a negatividade o distraia de seus objetivos”, disse.

O estudante está animado com o reconhecimento por ter estabelecido dois recordes mundiais antes de completar 18 anos. “Estar no livro Guinness World Records ainda parece surreal”, ele admitiu.

