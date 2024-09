Redes sociais Bolsonaro e Marçal





Pablo Marçal (PRTB) se posicionou após um membro de sua campanha agredir com um soco no rosto Duda Lima, marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB) . O ex-coach alegou que a equipe de Nunes teria agredido antes, e o seu assessor agiu apenas como ' legítima defesa '. (Veja vídeo da agressão no fim da matéria)



Com uma série de vídeos divulgada em suas redes sociais falando sobre o caso, Marçal distribuiu ataques a algumas figuras políticas, como por exemplo o ex-presidente Jair Bolsonaro e Tarcísio Freitas , governador de São Paulo .

"Infelizmente, cara. Não dá pra ser comportado com esses comunistas. Bolsonaro, você podia tomar um jeito e não virar as costas pro povo. Você não poderia fazer isso com a gente. A gente defendeu você, e você até de conversa com o Datena essa semana. Não faz sentido você fazer um negócio desse", iniciou Marçal.

"Eu vou vencer todos que estão contra o povo. Eu não tô aliado com Kassab, você tá aliado com Kassab e o Ricardo Nunes. Eu não tô aliado com nenhum desses canalhas comunistas. Você tá aliado com Milton Leite, com pessoas perigosas nessa cidade. Você tá aliado com gente que destruiu essa cidade nos últimos dez anos. Você tá aliado com o Dória, que é desse governo, com Rodrigo Garcia, com caras que apoiam o Lula. Não faz sentido você se curvar para esses caras.", disparou o ex-coach.

"Governador Tarcísio, como que você, um cara correto, tá se curvando para um cara que tá na máfia das creches, tá ligado com todo vínculo com o PCC nessa cidade? Falar em propaganda é fácil, quero ver me peitar pessoalmente", finalizou.

