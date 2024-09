Reprodução / Instagram Gusttavo Lima se encontra com mandado de prisão ativo, além de bloqueio de bens

Uma das acusações a Gusttavo Lima , alvo de um mandado de prisão expedido nessa segunda (23), é ocultar valores financeiros. As empresas Balada Eventos e Produções Ltda. e GSA Empreendimentos e Participações Ltda. são investigadas por receber, nos últimos meses, R$ 49,4 milhões da Esportes da Sorte e da Vai de Bet.

De acordo com a juíza Andréa Calado da Cruz, autora do mandado, as empresas de Lima ocultariam os valores recebidos. Além disso, em junho de 2024, o cantor sertanejo comprou 25% da Vai de Bet, o que, para ela, prova participação nos esquemas de jogos ilegais de aposta online.

Gusttavo Lima foi preso na Operação Integration, a mesma que mandou Deolane Bezerra para cadeia. A defesa do cantor nega quaisquer acusações.

Uma das operações investigadas é a ocultação de R$ 4,9 milhões da empresa HSF Entretenimento Promoção de Eventos a partir das empresas de Gusttavo. Dono da HSF, Bóris Maciel Padilha também teve prisão preventiva decretada ontem.

Outra acusação é dissimular a propriedade de uma aeronave. O avião foi vendido no começo do mês para o dono da Vai de Bet, mas há desconfiança de ocultação. O veículo foi apreendido.

Valores “escondidos”

Além do valor de R$ 49,4 milhões informado pelo g1, a Polícia Civil e a Polícia Federal encontraram, no cofre de uma das empresas, cerca de R$ 195,9 mil em diversas moedas diferentes. As principais suspeitas é que Lima usava o cofre para ocultar valor das empresas (dele e dos outros).

Já o valor da venda do avião de Gusttavo para a Vai de Bet soma R$ 22.232.235,53 e foi feito em oito pagamentos diferentes entre fevereiro e julho deste ano.

Além disso, há diversas indicações de que as empresas de Gusttavo Lima receberam, em 2023, mais de R$ 6 milhões em transferências bancárias e Pix de empresas de jogos diversas.

O processo mostra que a GSA recebeu o total de R$ 18.727.813,40 em 2023. 31,77% desse valor foi recebido por duas das empresas investigadas na Integration .

