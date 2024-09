Reprodução/Instagram Cantor recebeu mandado de prisão por suposto envolvimento em jogos de apostas ilegais

Após receber um mandado de prisão por investigação com envolvimento em lavagem de dinheiros e jogos de aposta, Gusttavo Lima, cantor sertanejo, teve suspensão de passaporte e porte de arma .

As suspensões aconteceram após o cantor receber um mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça de Pernambuco nesta segunda, 23. O cantor é dono de um avião, e por isso, a ordem judicial preferiu suspender o documento de saída do país.

A aeronave é constantemente usada pelo cantor para viagens pessoais e a trabalho. Durante o período de um dia, o cantor se apresentou no Jaguariúna Rodeo Festival, em São Paulo, e depois voou para o Rio de Janeiro e cantou no Rock in Rio.

Lima também tem uma empresa com o próprio nome. Uma aeronave listada como propriedade da empresa também foi apreendida em 4 de setembro deste ano, pela Polícia Civil. Ele, porém, disse nas redes sociais ter “nada a ver” com o veículo.”

Além disso, o mandado também suspendeu o registro de arma de fogo do músico e o eventual porte também. A prisão foi devido a um suposto envolvimento de Gusttavo Lima em promoção de jogos de apostas ilegais .

Operação Integration

Gusttavo Lima está envolvido nas investigações da Operação Integration. O plano policial investiga lavagem de dinheiro e envolvimento de influenciadores digitais em casas de aposta digitais ilegais.

No início de setembro, a influenciadora e advogada Deolane Bezerra foi presa. Ela chegou a ser liberada em condicional, mas voltou para prisão por descumprir ordens judiciais.

Avião apreendido

O avião da empresa de Lima foi apreendido em Jundiaí, cidade de São Paulo, no começo de setembro. Na ocasião, o cantor estava em Mykonos, Grécia, em uma festa de aniversário.

A aeronave do sertanejo é particular e homologada para transporte. É um avião de cerca de R$ 90 milhões, de acordo com o piloto Zezil Ferreira. Nele, cabem 11 pessoas, mais a tripulação mínima de dois pilotos. O cantor, porém, afirmou que não tem ligação com o veículo, pois o vendeu para outra empresa.

A aeronave tem 29 metros de ponta a ponta e 30 metros de fuselagem. A capacidade do tanque é 24 mil litros de combustível — suficiente para ter levado a família de Goiás a Miami.

O cantor, no entanto, tem um heliponto e uma pista de pouso na mansão que divide com a esposa Andressa Suita e os dois filhos em Goiás. A casa é entre Bela Vista de Goiás e Goiânia, e tem pilares grandes, um lago e uma piscina.

