Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra foi presa no início de setembro por suspeitas de envolvimento com lavagem de dinheiro e jogos de aposta ilegais





Deolane Bezerra saiu da Colônia Penal Feminina de Buíque, no Pernambuco, nesta terça-feira (24). A soltura é resultado de uma decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em benefício de 18 pessoas investigadas na Operação Integration.

A saída da prisão foi decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão após analisar um pedido de habeas corpus feito pela defesa de Darwin Filho, investigado pelo mesmo crime de Deolane. O documento foi lançado na noite da segunda-feira (23).

Os dois, assim como dezenas de outras pessoas foram presos por suspeita de envolvimento em lavagem de dinheiro e jogos ilegais de aposta online.

Prisão domiciliar e saída anterior

A decisão, por ora, define liberdade provisória para os citados no documento. Isso não inclui uso de tornozeleira eletrônica, mas existem diversas exigências e proibições que devem ser obedecidas, como:

Não realizar mudança de endereço sem autorização judicial;

Não sair da comarca de residência sem autorização judicial;

Não cometer infração dolosa de qualquer tipo;

Não manter qualquer associação com empresas investigadas pela Operação Integration;

Não citar ou fazer publicidade de plataformas de jogos online.

Além disso, os presos seguem sem acesso a bens e contas bancárias bloqueadas.





Esta não é a primeira revogação da prisão de Deolane. Em 9 de setembro, a influenciadora foi solta usando uma tornozeleira e encaminhada para prisão domiciliar. Porém, ela voltou para o presídio um dia depois por descumprir ordens judiciais.

Na ocasião, ela não poderia falar do caso em redes sociais ou com a imprensa, pois o processo corre em sigilo. Ela deu entrevistas minutos após ser solta, e acabou com liberdade parcial revogada.

Além de Deolane, outras 17 pessoas foram soltas ou impedidas de serem presas. A decisão não incluiu o cantor Gusttavo Lima , investigado na mesma operação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.