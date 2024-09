Inmet Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta sexta-feira (20) alertas laranjas sinalizando "perigo" devido a tempestades que devem atingir o Sul do Brasil. Além disso, um aviso de baixa umidade, classificado como "perigo potencial", afetará 15 estados nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, além de São Paulo e Minas Gerais.

No Rio Grande do Sul, o Inmet emitiu três avisos de "perigo", prevendo chuvas entre 50 e 100 mm em várias áreas, além de ventos fortes e possibilidade de granizo. Os estados do Paraná e Santa Catarina também estão sob alerta.

A baixa umidade relativa do ar, prevista para oscilar entre 20% e 30%, afetará 14 estados, incluindo Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo e Tocantins, além do Distrito Federal.

Capitais que devem enfrentar chuvas nesta sexta (20) são: Boa Vista, Manaus, Porto Velho, Macapá, Belém, Maceió, Aracaju, Salvador e Campo Grande.

Apesar das chuvas, as temperaturas continuarão elevadas, com a maioria das capitais acima dos 30ºC e algumas, como Palmas e Cuiabá, podendo alcançar 40ºC.

No Rio de Janeiro, o dia será nublado, com máxima de 33ºC e mínima de 17ºC.

Seca

Segundo a MetSul, a seca no Brasil tende a ser mais pronunciada em agosto e no início de setembro, mas na segunda metade deste mês, a chuva começa a retornar lentamente às regiões que enfrentam queimadas.

Para os próximos 15 dias, a previsão indica chuvas em partes do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, embora as precipitações possam ser irregulares e em volumes baixos, com maior concentração no Sul.

A segunda metade de setembro deve ser menos quente em algumas áreas, embora ainda se esperem temperaturas acima da média, especialmente no Centro-Oeste, Sudeste e norte do Sul. O Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo devem registrar muitas tardes com máximas próximas ou acima dos 40ºC.

Em São Paulo, embora haja previsão de dias mais agradáveis em comparação com a primeira metade do mês, ainda há a expectativa de calor intenso até o final de setembro.

A MetSul alerta que várias localidades do Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil podem encerrar o mês com setembro sendo o mais quente já registrado desde o início das medições.

