Reprodução Homem, acusado de atacar 7 mulheres, aparece em vídeo usando muletas

O homem apelidado de "maníaco do carro", acusado de ter atacado sete mulheres na Zona Leste de São Paulo, foi flagrado por câmeras de segurança caminhando com muletas e mancando três dias após os incidentes.

A gravação foi feita por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial na região, e as informações são do g1.

Segundo a Polícia Civil, o indivíduo identificado nas imagens é Solirano de Araujo Sousa, de 48 anos. As filmagens, feitas na última terça-feira (17), mostram o suspeito saindo de um Fiat Uno cinza e entrando no comércio com o pé enfaixado.

As autoridades investigam se ele estava no local para sacar dinheiro e, assim, facilitar sua fuga.

Solirano foi reconhecido pelas vítimas como o responsável pelos ataques ocorridos em 13 de setembro, sexta-feira retrasada, em bairros como Mooca e Sapopemba. As mulheres, com idades entre 11 e 34 anos, relataram os crimes.

Alguns dos ataques foram captados por câmeras de segurança e rapidamente ganharam repercussão nas redes sociais. A investigação trata os casos como "constrangimento ilegal" e "tentativa de roubo".

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!





As vítimas relataram que, em alguns dos casos, o agressor estava armado com uma faca e ameaçou machucá-las caso não entrassem no Fiat Uno, que estava sem placas. Todas conseguiram escapar ilesas.

Enquanto algumas mulheres afirmaram que o homem anunciou um assalto, outras relataram que ele permaneceu em silêncio, levantando suspeitas de que poderia ter intenções de violência sexual.

Ricardo Salvatori, delegado titular do 57º Distrito Policial (DP), no Parque da Mooca, informou à reportagem que, até o momento, não há provas que confirmem que o objetivo do suspeito fosse cometer abuso ou assédio sexual contra as vítimas.

"Não deu tempo de ele falar o que ele pretendia efetivamente. Então, o tratamento onde ele não falou nada, verificamos 'constrangimento ilegal'. E no que ele anunciou o assalto foi no [crime de] 'roubo'", explicou o delegado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.