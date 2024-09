Reprodução Maníaco do carro, que teve prisão temporária decretada pela Justiça de São Paulo

A Justiça de São Paulo decretou, nesta quinta-feira (19), a prisão temporária de um homem suspeito de forçar mulheres a entrarem em um carro na Zona Leste da capital, e ele ainda não foi localizado.

A prisão foi solicitada pela equipe do 57º Distrito Policial (Parque da Mooca), responsável pela investigação do caso. As informações são do g1.

O veículo utilizado nos ataques, um Fiat Uno cinza, foi localizado na quarta-feira (18) em uma comunidade da Zona Leste, abandonado. Dentro do carro, a polícia encontrou uma faca e peças de roupa.

O automóvel, que estava sem placas, foi apreendido com os itens e encaminhado para análise da Polícia Técnico-Científica.

Até o momento, sete mulheres registraram denúncias, relatando terem sido vítimas dos ataques.

