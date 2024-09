Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra conversou com a imprensa, descumprindo medidas cautelares





O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou, nesta quarta-feira (18), o segundo pedido de habeas corpus protocolado pelos advogados de Deolane Bezerra . A influencer está presa desde o dia 10 de setembro, quando retornou ao presídio da Colônia Penal Feminina de Buíque, em Pernambuco, após descumprir medidas cautelares determinadas pela Justiça .

Na decisão, o desembargador Otávio de Almeida Toledo alegou que o pedido não cumpria os requisitos legais e não reconheceu os argumentos apresentados pela defesa. A mãe de Deolane, Solange Bezerra , também deu entrada em um pedido de habeas corpus, que ainda vai ser analisado pelo STJ.

Os advogados de Deolane pediram a revogação da prisão preventiva e questionaram a imposição da medida cautelar em relação à proibição de manifestação em redes sociais e na imprensa.

O desembargador, porém, observou em sua decisão que o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) ainda deve realizar o julgamento definitivo sobre a retirada da medida cautelar que foi descumprida por Deolane. Sem essa etapa preliminar o STJ não pode analisar o pedido de soltura.

Motivos da prisão preventiva

Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra, foram presas em Pernambuco, no dia 4 de setembro, durante a operação "Integration", que investiga lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais no Brasil, além da existência de uma organização criminosa por trás disso.





A influenciadora chegou a ser liberada, mas teve a prisão domiciliar revogada no dia 10 de setembro, após descumprir medidas cautelares. Deolane concedeu entrevista à imprensa assim que saiu do presídio.

Desde então, Deolane está detida em uma cela reservada, sem contato com as demais presas, na Colônia Penal Feminina de Buíque, no Agreste de Pernambuco.

