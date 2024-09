Reprodução/TV Globo Atualmente, Deolane está presa por suspeita de envolvimento em jogos ilegais e lavagem de dinheiro





Arianny Rosa Pereira, 31, processou Deolane Bezerra, Virgínia Fonseca e Carlinhos Maia após perder mais de R$ 323 mil em apostas online.

A servidora afirma que os influenciadores incentivaram ela, por meio das redes sociais, a realizar as apostas. Ela pediu, ao Tribunal de Justiça de Goiás, reparação no valor de R$ 1,1 milhão. As informações são do UOL.

Poucos dias depois, Deolane foi presa por suspeita de envolvimento em incentivo de jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Ela segue presa.

"Eles apostavam e mostravam seus ganhos. Isso me iludiu, fazendo com que eu acreditasse que poderia acontecer o mesmo comigo", disse Arianny ao UOL.

A mulher explicou que começou as apostas em setembro de 2023. "Estava passando por um momento difícil: tinha perdido uma tia querida e estava com depressão. Além disso, tive problemas com a minha mãe e havia saído de casa. Estava frágil e acabei sendo enganada".





Ela havia entrado de férias recentemente e usou o dinheiro para realizar as apostas. Enquanto usava o Instagram, começou a ver publicações e stories dos influenciadores.

"Vi primeiro pela página da Virginia Fonseca e, depois, com a Deolane Bezerra e o Carlinhos Maia, que apostavam e mostravam seus ganhos", explicou ao UOL.

