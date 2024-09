Reprodução / X Climatempo - 20.01.2024 Previsão é de mais chuvas para São Paulo nos próximos dias

Após um período prolongado de calor intenso em várias regiões do Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou que a semana será marcada por chuvas em todo o país. A previsão inclui "muitas nuvens com pancadas isoladas" para estados como Rio de Janeiro, Espírito Santo e Mato Grosso, enquanto São Paulo está sob alerta para acumulados significativos de chuva.

O padrão climático para a segunda quinzena de setembro deve ser menos quente em comparação com os primeiros dias do mês em algumas áreas, mas ainda haverá temperaturas anormalmente altas para esta época do ano no Centro-Oeste, Sudeste e norte da região Sul. O Centro-Oeste continuará a registrar máximas acima de 40°C, uma tendência também observada no Sudeste.

Para esta terça-feira (17), o Inmet emitiu um aviso de "perigo potencial" devido aos acumulados de chuva, com possíveis precipitações de até 50 mm/dia. Este alerta é válido até a manhã de terça-feira. Em São Paulo, a temperatura máxima será de 19°C, enquanto a mínima deve ficar em 12°C. No Rio de Janeiro, a previsão indica "muitas nuvens com chuvas isoladas", com a máxima atingindo 23°C e a mínima 18°C.



Além de São Paulo e Rio de Janeiro, outras cidades como Rio Branco, Porto Velho, Macapá, Belém, Cuiabá e Vitória também enfrentarão chuvas. Nas demais capitais, a previsão para hoje é de presença de nuvens.



A mudança no clima pode ser atribuída ao fim da estação seca, que geralmente atinge seu pico em agosto e início de setembro, conforme informações da MetSul. Na segunda metade deste mês, a chuva tende a retornar gradualmente para as áreas do Centro-Oeste que têm enfrentado queimadas severas.



A MetSul prevê que, nos próximos 15 dias, áreas como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo receberão chuvas. No entanto, essas precipitações podem ser mal distribuídas e com baixo volume em muitas regiões. A maior concentração de chuvas é esperada para a região Sul.

"O Mato Grosso do Sul, o Triângulo Mineiro e o interior de São Paulo seguirão com o padrão de temperaturas muito altas e bastante acima da média no período, com um grande número de tardes apresentando máximas próximas ou acima dos 40ºC", prevê o MetSul.

Na cidade de São Paulo, por sua vez, embora seja previsto um "número maior de tardes com marcas agradáveis na comparação com a primeira metade do mês", também são previstos dias com calor forte a intenso até o fim do mês.

A empresa meteorológica considera haver uma "elevada probabilidade de que várias localidades do Centro-Oeste, do Sul e do Sudeste do Brasil terminem o mês como o setembro mais quente já observado desde o começo das medições".

