A falta de chuvas no Brasi l tem gerado impacto direto no abastecimento de água em várias regiões do país, conforme reportagem exibida nesta sexta-feira (13) no Jornal Hoje, da TV Globo.

A baixa nos níveis de rios e represas dificulta a navegação, formando ilhas e bancos de areia que aumentam o risco de acidentes.

A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo alerta para a necessidade de maior atenção da população, que muitas vezes não percebe a redução do nível da água, se expondo a situações de risco.

Cinco dos sete reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo estão com níveis abaixo da média dos últimos cinco anos.

O sistema Cantareira, o principal reservatório da região, opera com 54,8% de sua capacidade, um número inferior aos registrados em 2023 e oscilando entre 31% e 49% em anos anteriores.

Apesar da redução, a Sabesp afirma que a situação é considerada normal para o fim do período seco.

A companhia também destaca que as obras de interligação de represas e o bombeamento de água do rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira, realizadas após a crise hídrica de 2014, garantem o abastecimento.

Outro reservatório em destaque é o Guarapiranga, localizado na Zona Sul de São Paulo, que opera com apenas 40% de sua capacidade.





Seca pelo Brasil

A seca no Brasil se intensifica em várias regiões, atingindo níveis críticos nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta sobre o possível agravamento da situação, principalmente em áreas como o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e no estado do Paraná.

Diante dessa realidade, especialistas recomendaram na reportagem o uso consciente da água, ressaltando a importância de economizar para minimizar os impactos da seca.

