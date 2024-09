Reprodução/Metsul Céu em São Paulo em 18 de agosto de 2019 com fumaça da Amazônia que se combinou com frente fria para trazer chuva preta com precipitação de soot na capital paulista

Em meio à onda de incêndios de norte a sul, a qualidade do ar no Brasil atingiu níveis alarmantes em diversos estados nesta sexta-feira (13).

O Portal iG consultou o Índice de Qualidade do Ar (AQI), da plataforma suíça IQAir, que monitora em tempo real as condições do ar em todo o planeta.

A plataforma classifica as condições de qualidade do ar nos seguintes índices:

0 a 50 – Bom

51 a 100 – Moderado

101 a 150 – Não saudável para grupos sensíveis (por exemplo, pessoas com doenças respiratórias crônicas)

151 a 200 – Insalubre a todos os públicos

201 a 300 – Muito Insalubre

a partir de 301 – Perigoso

Em pesquisa realizada às 14h30, pelo menos seis capitais estavam com a qualidade do ar no nível 'insalubre' ou 'muito perigoso'.

Confira os índices de poluição no ar de todas as capitais:

Sudeste

Belo Horizonte – 67

Rio de Janeiro – 76

São Paulo – 95

Vitória – 43

Sul

Curitiba – 97

Florianópolis – 158

Porto Alegre – 172

Centro-Oeste

Brasília – 24

Campo Grande – 161

Cuiabá – 139

Goiânia – 58

Nordeste

Aracaju – 25

Fortaleza – 11

João Pessoa – 17

Maceió – 62

Natal – 15

Recife – 33

Salvador – 55

São Luís – 46

Teresina – 59





Norte

Belém – 42

Boa Vista – 52

Macapá – 34

Manaus – 64

Palmas – 31

Porto Velho – 180

Rio Branco – 120

