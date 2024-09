Reprodução Cachoeira do Bom Despacho, em Santa Cruz de Minas

A Cachoeira do Bom Despacho, um ponto turístico localizado em Santa Cruz de Minas, está completamente seca após um período prolongado de estiagem que já dura mais de 100 dias. Tradicionalmente, a cachoeira, situada em uma formação rochosa com uma pequena represa de água corrente, era um destino popular para visitantes da região.



Na manhã de quinta-feira (12), o cenário encontrado no local era desolador: apenas poços com vestígios de água parada permaneciam. Segundo Augusto César, porta-voz da Prefeitura de Santa Cruz de Minas, a redução do nível da água começou há cerca de 15 dias e culminou na secagem total registrada nesta quinta-feira. Este é o primeiro episódio em que a cachoeira fica completamente sem água, algo inédito para a região:

“Esta é a primeira vez que vemos a cachoeira secar desta forma. Em outras estiagens, sempre havia um filete de água. Mas desta vez, a diminuição do nível da água é completa”, afirmou César ao "g1".

A seca está causando uma grande comoção entre os moradores locais. Ronan José Guimarães, um aposentado da área que passava frequentemente pelo local, expressou seu pesar: “Passo pela cachoeira todos os dias. Normalmente, a água é cristalina e parece uma piscina tratada. Estou chocado ao ver que não há água nenhuma. É muito triste, e quem costumava vir aqui para deitar nas pedras sente falta dessa tradição", declarou ao portal.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

A cachoeira

Localizada ao longo da rota do caminho velho da Estrada Real, entre Tiradentes e São João del Rei, a Cachoeira do Bom Despacho não apenas tem valor estético e recreativo, mas também é parte importante da Área de Preservação Ambiental (APA São José).



A seca tem implicações significativas não apenas para o ecossistema local, mas também para o turismo. Augusto César ressaltou que, embora a água da cachoeira não seja utilizada para abastecimento da cidade, sua ausência afeta a questão ambiental e o lazer dos visitantes: “A seca impacta indiretamente o turismo e o bem-estar da população de Santa Cruz de Minas e da região. Observamos uma diminuição substancial na visitação.”

A comerciante Patrícia Aparecida dos Santos também expressou tristeza ao g1 ao ver a cachoeira totalmente seca. Ela descreveu seu desânimo com a situação: “A cachoeira é praticamente o quintal da minha casa. Passar por ali e não ver nem um pingo de água é muito triste. Não me lembro de ter visto a cachoeira seca desta forma.”



A Cachoeira do Bom Despacho, que faz parte do entorno do Marco Zero da Estrada Real, é uma importante atração tanto para residentes quanto para turistas. A situação atual da cachoeira é um lembrete impactante das consequências da estiagem prolongada.

Abaixo, veja fotos do estado da cachoeira antes e depois da seca:

Antes

Reprodução Cachoeira do Bom Despacho

Depois

Reprodução Cachoeira do Bom Despacho, em Santa Cruz de Minas