Everton de Sousa, conhecido como Gordão, de 30 anos, foi preso em 27 de outubro de 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro para o PCC (Primeiro Comando da Capital) e, durante o interrogatório, revelou que pagava R$ 5.000 mensais pelo aluguel de um apartamento na Rua Anália Franco, Tatuapé, zona leste de São Paulo, que pertence à influenciadora digital Deolane Bezerra Santos , de 36 anos, presa recentemente em uma operação contra uma organização criminosa envolvida em jogos de azar e lavagem de dinheiro. A informação é do portal "UOL". Segundo o depoimento de Gordão, ele pagava ainda R$ 1.200 de condomínio.



O MP-SP suspeita que Gordão seja uma espécie de "operador financeiro" do PCC.

Os policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) executaram mandados de prisão temporária e busca e apreensão no apartamento de Deolane. Ela e uma irmã, que também é advogada, acompanharam a ação.

Na operação, foram apreendidos porções de drogas, uma pistola Taurus furtada, um bloqueador de sinal de telefone celular, cinco celulares e um carro BMW. A esposa de Gordão também foi presa e interrogada. Ela afirmou que o aluguel do apartamento foi feito verbalmente devido à amizade com Deolane, e não soube precisar o valor do aluguel.

O caso de Gordão ganhou destaque após a prisão de dois homens com 199 tabletes de cocaína em abril de 2020, na região metropolitana de São Paulo, que possuíam um bilhete com o endereço de Everton. Após a operação, Gordão foi condenado a um ano em regime aberto pelo porte de arma, com a Justiça não considerando as drogas apreendidas como indicativas de tráfico.

Relação com Marcolinha

O Deic também investiga a possível conexão de Gordão com Alejandro Juvenal Herbas Camacho Júnior, conhecido como Marcolinha, de 52 anos, que é irmão de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, líder do PCC. Marcolinha e Marcola estão presos no presídio federal de Brasília.

Gordão é casado com Isabel Cristina Alves Gomes, sobrinha de Francisca Alves da Silva, a Preta, esposa de Marcolinha, que foi detida pela Polícia Federal em 24 de abril deste ano.

As investigações no Ceará indicam transações financeiras suspeitas entre Preta e Deolane, bem como entre Preta e Gordão, com valores de R$ 11,7 mil e R$ 70 mil, respectivamente. Essas movimentações foram consideradas suspeitas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras).

Durante seu depoimento, Gordão mencionou que sua sogra é amiga de Francisca, conhecida durante festas da família. Apesar de pedidos de prisão preventiva para Gordão e Preta, a Justiça negou as solicitações.

O Deic também flagrou Gordão várias vezes se dirigindo a um dos apartamentos de Francisca no Tatuapé, onde ele tentava se disfarçar usando capuz e estacionando a uma certa distância do prédio.



Até os 21 anos, Gordão morava em um apartamento simples na região da 'cracolândia', mas posteriormente adquiriu várias propriedades e veículos de luxo, como BMW, Mercedes Benz, Porsche Boxster, entre outros. A polícia afirma que Gordão foi aconselhado a se desfazer de seus veículos de alto valor.

Para o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo), Gordão é visto como o operador financeiro de Marcolinha e braço direito de Preta. O nome dele figura várias vezes no inquérito da PF que levou à prisão da esposa do irmão de Marcola.

