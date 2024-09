Reprodução/Instagram Deolane Bezerra é influenciadora digital





A influenciadora e advogada Deolane Bezerra , conhecida por seu estilo de vida luxuoso, pode ser enviada à Penitenciária Feminina do Bom Pastor , localizada em Pernambuco , após sua prisão durante a Operação Integration . A unidade prisional oferece três refeições diárias, banho de sol e celas compartilhadas com outras detentas.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a penitenciária é considerada modelo, destacando-se pela qualidade da estrutura e no atendimento às mulheres presas, especialmente mães.

O espaço é citado em uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça, publicada em 2018, que a aponta como referência no cuidado a mulheres detentas, ao lado de outras instituições como a Unidade Materno Infantil no Rio de Janeiro, a Penitenciária Feminina de Cariacica no Espírito Santo e o Presídio Feminino Santa Luzia em Alagoas.

Deolane foi detida sob suspeita de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A prisão ocorreu em Pernambuco durante uma operação que visou combater crimes financeiros.

No total, 19 pessoas foram presas em diferentes estados brasileiros, e os bens apreendidos ultrapassam R$ 2 bilhões. Entre os itens confiscados estão carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações.

A operação envolveu 170 agentes e foi desencadeada após investigações que indicaram a participação da advogada em atividades ilícitas.





Quem é Deolane Bezerra?

Deolane, que tem 34 anos, ganhou notoriedade após a morte de seu marido, o cantor MC Kevin, em um acidente em um hotel no Rio de Janeiro.

Além de sua carreira como advogada criminalista, ela é amplamente conhecida por exibir sua vida luxuosa nas redes sociais e é mãe de um filho de um relacionamento anterior.

