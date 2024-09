Reprodução/TV Globo Deolane Bezerra conversou com os fãs





A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi libertada nesta segunda-feira (9) da Colônia Penal Feminina do Recife após a colocação de uma tornozeleira eletrônica. Ela havia sido presa na semana passada sob suspeita de participação em um esquema de lavagem de dinheiro proveniente de jogos de azar .

A libertação ocorreu após a concessão de um habeas corpus coletivo pelo Supremo Tribunal Federal, que permite a substituição da prisão preventiva por domiciliar para gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 anos.

Deolane deixou a prisão sob grande atenção da mídia e de seus fãs. “Foi uma prisão criminosa, cheia de abuso de autoridade por parte do delegado. [...] Eu não posso falar sobre o processo. Eu fui calada”, declarou a influenciadora.

A Justiça concedeu liberdade provisória à advogada, sob a condição de prisão domiciliar, decisão tomada pela 4ª Câmara Criminal após uma disputa sobre a jurisdição do habeas corpus. Ela está proibida de ter contato com outros investigados e de fazer qualquer manifestação pública.

Apesar da libertação de Deolane, sua mãe, Solange Bezerra, teve o pedido de liberdade negado, e a família solicitou a revogação da prisão preventiva, que ainda está sendo analisada pela Justiça.

Investigação

A operação que resultou na prisão da advogada investiga um esquema de lavagem de dinheiro de R$ 3 bilhões relacionados a jogos de azar. Entre os presos estão Darwin Henrique da Silva Filho, dono da casa de apostas Esportes da Sorte, e sua esposa.

A polícia suspeita que Deolane utilizou sua empresa de apostas, ZEROUMBET, para lavar dinheiro. A compra de um Lamborghini Urus S por R$ 3,85 milhões de Darwin também estaria relacionada ao esquema.

A Justiça determinou o bloqueio de R$ 20 milhões de Deolane e R$ 14 milhões de sua empresa, além de outros bens dos envolvidos, totalizando R$ 2,1 bilhões em ativos bloqueados. Durante a Operação "Integration", foram apreendidos bens de luxo, incluindo aeronaves, carros, joias e relógios, avaliados em milhões de reais.

A investigação do Ministério da Justiça e Segurança Pública apontou que o grupo criminoso, comandado pela família Silva, movimentou bilhões de reais, disfarçando a origem ilícita do dinheiro por meio de empresas de fachada.

Quem é Deolane?

Deolane Bezerra, conhecida nacionalmente desde a morte de seu companheiro, MC Kevin, em 2021, já havia sido investigada anteriormente por crimes relacionados a jogos ilegais.

Ela foi alvo de uma busca e apreensão em 2022 por suspeita de ligação com a empresa de apostas Betzord. Recentemente, ela se manifestou em cartas publicadas no Instagram, alegando ser vítima de injustiça e preconceito e afirmando que a investigação provará sua inocência.

