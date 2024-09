Reprodução Lagoa da Serra, no Tocantins, tem incêndio espalhado rapidamente

Um vídeo recente mostrou um incêndio varrendo árvores e quiosques na margem da Lagoa da Serra, Rio da Conceição, Tocantins . As imagens foram capturadas na tarde da quarta, 4. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo foi contido e não houve vítimas.

O Inpe, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informou que o número de incêndios no Tocantins , em agosto de 2024, foi maior que o dobro do período no ano passado. Até o dia 4 de setembro, foram registrados 9.684 focos de queimada no estado este ano.

Lagoa da Serra

O lugar que pegou fogo, Lagoa da Serra, é considerado um ponto turístico do Tocantins. O local faz parte das atrações das Serras Gerais e funciona como um portal para o Parque Estadual do Jalapão. A lagoa é como um oásis no cerrado.





A paisagem do local foi bastante afetada e modificada pelo fogo. Não se sabe como o incêndio começou, mas o vento fez as barracas, que tem telhado de palha, queimar rapidamente. O fogo se espalhou pelo local quase imediatamente.

A ponte que dá acesso à lagoa também pegou fogo, dificultando o acesso ao local e fazendo as equipes terem que se dividir.

O solo de areia também dificultou, de acordo com bombeiros, a contenção e extinção das chamas .

