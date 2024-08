Reprodução Wanderson Menezes





Na madrugada de quarta-feira, 14 de agosto de 2024, Wanderson Menezes, um cabeleireiro e empresário de 34 anos, foi encontrado morto com marcas de facadas e um tiro na cabeça às margens da rodovia TO-080, entre o município de Porto Nacional e o distrito de Luzimangues, no Tocantins. A vítima havia desaparecido na noite de segunda-feira, 12 de agosto. Após ser localizado, o corpo de Menezes foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Palmas para exames de necropsia e posterior liberação aos familiares.



A Polícia Civil iniciou as investigações após o desaparecimento de Menezes, com grande repercussão nas redes sociais, que incluíam a foto do empresário e do seu veículo. O SUV Hyundai Creta de Menezes foi avistado na região de Paraíso do Tocantins na terça-feira, 13 de agosto. Durante uma perseguição policial, o veículo foi abandonado pelo motorista, que fugiu com outro suspeito em uma motocicleta em direção a Porto Nacional. No interior do carro, foi encontrado um galão de cinco litros com gasolina.



O celular de Menezes foi descartado em uma área de mata, e compras foram realizadas com seu cartão de crédito. A polícia revelou que o carro da vítima era o principal alvo do roubo e deveria ser revendido. No entanto, devido à ampla cobertura do caso, os suspeitos decidiram incendiar o veículo, mas foram interceptados pela polícia antes de concretizarem a ação.

A polícia descobriu que quatro indivíduos atraíram Menezes para um encontro falso com a intenção de roubar o empresário. O caso, que começou como um roubo, evoluiu para um latrocínio — roubo seguido de morte. Wanderson foi esfaqueado e recebeu um tiro na cabeça. As autoridades ainda não divulgaram detalhes sobre como a vítima foi atraída para o encontro, incluindo se algum aplicativo de relacionamento foi utilizado.



Na noite de terça-feira, 13 de agosto, dois adolescentes, de 14 e 15 anos, foram apreendidos e levados à Central da Polícia Civil em Porto Nacional, acompanhados de seus responsáveis. Os jovens confessaram o crime, apontaram a participação de outros dois indivíduos, e revelaram a localização do corpo. Eles também mencionaram a intenção de vender o carro roubado. A dupla foi autuada por crimes análogos a latrocínio e ocultação de cadáver e aguarda vaga em uma unidade socioeducativa, conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP-TO) do Tocantins.



Um terceiro suspeito, de 18 anos, foi preso na manhã de quarta-feira, 14 de agosto. Ele foi conduzido à delegacia e está detido na Unidade Penal Regional de Porto Nacional, acusado de latrocínio e ocultação de cadáver. Informações preliminares indicam que o preso de 18 anos teria segurado a vítima, enquanto os adolescentes teriam esfaqueado Menezes, e outro adulto, ainda procurado, teria efetuado o disparo fatal.

As investigações continuam para localizar o quarto envolvido no crime. "Mais informações serão repassadas em momento oportuno", declarou a SSP-TO.