A influenciadora Deolane Bezerra , de 36 anos, teve a audiência de custódia marcada para esta quinta-feira (5), sem horário definido ainda, no Instituto Bom Pastor — Colônia Penal Feminina do Recife, em Pernambuco. A informação foi confirmada pela sua equipe e com a SEAP/PE (Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco).

Além de Deolane, a mãe da influencer, Solange Alves Bezerra , também foi encaminhada à Colônia Penal Feminina após o pedido de habeas corpus da defesa ser negado pela Justiça . As duas foram presas na quarta-feira (4) durante uma operação contra uma organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais .

A audiência de custódia vai analisar a operação da prisão e definir se manterá Deolane e Solange presas ou em liberdade para responder pelo caso.

Desde a chegada das duas à penitenciária, diversos fãs e curiosos estiveram no local em busca de mais informações. As duas irmãs de Deolane, Dayanne e Daniele Bezerra, estiveram na penitenciária, mas foram impedidas de entrar .

Deolane, que também é advogada, escreveu uma carta de próprio punho para se defender das acusações. "Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei crimes", publicou.

Habeas Corpus negado

O advogado de Deolane pediu a substituição da prisão preventiva alegando medidas cautelares menos gravosas. Ele afirmou que a prisão preventiva de Deolane Bezerra Santos se mostra “desproporcional e desnecessária" e levou em consideração que ela não apresenta perigo contra o andamento do processo.





O advogado defende ainda que a prisão de Deolane "causa danos irreparáveis à sua imagem, reputação e ao exercício de sua profissão". Para ele, outras medidas tomadas garantiriam a efetividade da investigação. Além de ser presa, a influenciadora entregou seu passaporte, teve seu porte de arma de fogo suspenso e bens bloqueados.

O juiz Claudio Jean Nogueira Virgínio negou o habeas corpus, afirmando que o pedido não cabe neste caso.

