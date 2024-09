Reprodução/TV Globo Carla Nunes passou 44 dias internada





Morreu nesta quarta-feira (4) a idosa que foi agredida por assaltantes em julho, e que estava internada desde então. O caso aconteceu em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense .

Carla Nunes Camilo de Souza , de 65 anos, tinha sido abordada por dois homens em uma moto quando ia para um ponto de ônibus na Rua Pereira Henrique, no Jardim Palmares. A idosa estava sem dinheiro, o que irritou os criminosos, e acabou levando coronhadas na cabeça. Os bandidos levaram a bolsa dela, com documentos.

Carla ainda estava lúcida quando foi socorrida. Uma testemunha contou que quando chegou ao local, ela já estava no chão. “Falou que estava sentindo muita dor no braço e no ombro, e a cabeça dela estava sangrando muito”, relatou.

O enterro de Carla foi marcado para esta quinta-feira (5), no Cemitério Municipal de Mesquita.

Polícia afirma que criminosos foram presos

No início de agosto, dois suspeitos foram presos e indiciados pela 56ª DP de Comendador Soares.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

“Foram dias de muita luta, dolorosos. A gente tira alguns aprendizados: de pegar essa dor e transformar em luta, a favor da educação e de salvar esses jovens, que dentro desse meio acabam impactados também, pela ausência do Estado”, declarou o filho, Jorge, em entrevista para a TV Globo.





Na época do crime, a idosa deu entrada no Hospital-Geral de Nova Iguaçu em estado gravíssimo, com traumas no crânio, rosto e ombro direito. Ela foi submetida a uma neurocirurgia e foi internada no CTI.

“A pancada na cabeça foi muito forte. Precisaram abrir o crânio da minha mãe para tirar uma parte do osso. O cérebro estava muito inchado”, disse Jorge, à época.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .