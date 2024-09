Montagem/ Portal iG Lula convoca Moraes para 7 de Setembro durante ato de Bolsonaro por impeachment do ministro





O próximo 7 de Setembro no Brasil promete ser agitado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) , Alexandre de Moraes , para participar do Dia da Independência na Esplanada dos Ministérios . A informação é do jornal 'Estadão'.

A ação é um possível contraponto a aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro , que estão organizando um protesto na Avenida Paulista para pedir o impeachment do ministro.

A princípio, a presença de Moraes nas comemorações da data histórica no Brasil, que acontecerá no horário da manhã, está confirmada.

Do outro lado, os apoiadores de Bolsonaro prometeram levar um boneco do ministro com uma "cabeça de ovo" e protestos chamando-o de "ditador". Uma das acusações dos aliados está voltada à recente suspensão da rede social 'X', de Elon Musk , no Brasil.

Desde o início de seu atual mandato, Lula selou que teria o STF como um braço direito, e avaliou Alexandre de Moraes como um dos responsáveis por "salvar a democracia" durante a tentativa de golpe, em 8 de janeiro de 2023.

Suspensão da Starlink

A Starlink , empresa de distribuição de internet de Elon Musk, anunciou na terça, 3, que seguirá decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear X (Twitter) no Brasil.

No domingo, 1, Starlink disse que não seguiria ordem emitida por Alexandre de Moraes na sexta, 30 — o ministro mandou todas as operadoras de internet suspenderem o acesso ao Twitter.

Outra determinação de Moraes e do STF foi bloquear as contas da Starlink no Brasil, por Musk não obedecer à ordem de ter representantes legais no país.