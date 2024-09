Reprodução Apuração examinará as conexões entre diversos setores do governo Bolsonaro que supostamente trabalharam para barrar a posse de Lula

A Polícia Federal está prevista para concluir na segunda quinzena deste mês a investigação sobre uma possível tentativa de golpe de estado em 2022. As informações foram divulgadas na coluna de Lauro Jardim, no jornal Globo, neste domingo (1º).

A apuração examinará as conexões entre diversos setores do governo Bolsonaro que supostamente trabalharam para barrar a posse de Lula. Jair Bolsonaro e vários de seus ministros, incluindo o general Braga Netto, devem ser indiciados.

O indiciamento será classificado como tentativa de golpe, conforme definido no Código Penal, segundo a reportagem.





Alexandre Ramagem, ex-chefe da Abin e atual candidato de Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro, também será incluído no inquérito.

O desfecho da investigação coincide com a reta final da campanha eleitoral. Isso pode fortalecer o argumento bolsonarista de que há uma perseguição judicial, ao mesmo tempo, em que representa um desafio para sua candidatura, que ainda não ganhou tração.

