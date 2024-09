Divulgação Empresário é suspeito de aplicar golpes milionários em bancos

Um empresário cujo nome não foi divulgado foi preso no último sábado (31) acusado de participar de um esquema de golpes a bancos, segundo o Ministério Público do Estado do Pará. Além dele, também foi presa a advogada Giseanny Valéria Nascimento da Costa e ex-cartorário Diego Kós Miranda. Ao todo, a quadrilha teria aplicado golpes no montante de R$ 11 milhões.



Todos os envolvidos são acusados de estelionato e associação criminosa.

Segundo o MP-PA, ele participava de um esquema que visava a obtenção de empréstimos bancários milionários por meio de fraudes. O caso é investigado pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A prisão foi efetuada no bairro de Pinheiros, na capital paulista, e confirmada nesta segunda-feira (2). A prisão foi realizada pelo Serviço de Polícia Interestadual (Polinter) do Pará e Polícia Civil de São Paulo.

Já no domingo (1º), ele passou por audiência de custódia e a juíza Vivian Brenner, da Vara de Plantão Criminal da Capital, deicdiu manter a prisão expedida pela Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém.

Com o grupo foi apreendido um carro de luxo avaliado em R$ 500 mil.

Na época, os dois ficaram presos preventivamente por cinco dias e foram liberados. O MPPA pediu novamente a prisão deles, mas eles estão foragidos.

O Gaeco investiga um esquema fraudulento onde os suspeitos abriam empresas e escritórios de luxo para impressionar gerentes de bancos e facilitar a obtenção de financiamentos. Eles apresentavam documentos falsos que não eram verificados minuciosamente.



Os bancos só descobriam o golpe quando chegava o período de pagamento das parcelas e a dívida não era quitada. Entre os bancos afetados estão o Banco da Amazônia e o Sicoob.

Os suspeitos também tentaram obter financiamentos da Caixa Econômica Federal, mas a instituição verificou que a documentação do imóvel era falsa ao consultar o Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício de Belém.