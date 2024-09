Reprodução A investigação identificou uma torre de celular no bairro Pari, região central de São Paulo





A Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) investigou uma interferência no GPS (Sistema de Posicionamento Global) que afetou o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos , resultando em atrasos e cancelamentos de voos.

A investigação identificou uma torre de celular no bairro Pari, região central de São Paulo, como a principal suspeita de ser a fonte da interferência. Após a localização, a torre foi desligada, e a Anatel iniciou testes de medições para confirmar a causa da interferência, com previsão de conclusão na quarta-feira.

Em nota, a concessionária informou que "a gerência da Anatel São Paulo havia detectado, pela manhã, sinais interferentes com estações de monitoração da Anatel presentes no aeroporto internacional de Guarulhos, o que motivou a imediata diligência a campo com equipes de fiscais para nova tentativa de localização da fonte interferente."

A companhia aérea Azul confirmou que dois voos foram cancelados e outros cinco sofreram atrasos devido aos problemas com o sistema de GPS no Aeroporto de Guarulhos.

A empresa informou que os passageiros afetados estão recebendo assistência e serão realocados em outros voos. A Latam, por sua vez, declarou que suas operações no aeroporto estavam normalizadas por volta das 13h50.

Em nota enviada à TV Globo, a Gol afirmou que “a situação, que afeta também outras companhias aéreas, está sendo gerenciada em conjunto com a administração aeroportuária.

Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da GOL.”





Aeroporto Internacional de Guarulhos

O Aeroporto Internacional de Guarulhos (GRU) enfrentou problemas com o sistema de navegação por satélite (GNSS), o que ocasionou atrasos em algumas decolagens.

A administração do aeroporto afirmou que os sistemas de navegação aérea estão funcionando normalmente e que equipes técnicas estão trabalhando para solucionar o problema.

Na semana passada, uma falha no GNSS já havia causado cancelamentos de voos, embora o número exato de voos cancelados não tenha sido divulgado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.