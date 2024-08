Rovena Rosa/Agência Brasil - 03/05/2022 Aeroporto Internacional de Guarulhos





Na manhã desta quinta-feira (29), voos da companha aéreas Gol e Azul foram cancelados por conta das interferências no sinal do GPS (Sistema de Posicionamento Global) no Aeroporto Internacional de São Paulo , localizado em Guarulhos . Houve também atrasos nos serviços da Latam .

"Devido à contingência, a companhia também tem registrado atrasos na sua operação no aeroporto. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas e sendo reacomodados nos próximos voos. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na Segurança, valor número 1 da GOL", disse a empresa em nota.

A companhia não comunicou quantos voos foram cancelados. Em nota para a TV Globo, a Gol explicou que por causa de “interferências no sinal de sistema GPS no aeroporto de Guarulhos, a companhia efetuou cancelamentos pontuais de voos com origem ou destino ao aeroporto da Grande São Paulo”.

Já a Azul relatou que os voos AD4769 (Guarulhos-Cuiabá) e AD4157 (Cuiabá-Guarulhos) tiveram que ser suspensos por “problemas no sistema de GPS do aeroporto”.

"Os clientes impactados estão recebendo toda a assistência necessária, conforme prevê a Resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), e serão reacomodados em outros voos da Companhia. A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações, valor primordial para a companhia", explicou.





Latam e GRU se posicionaram

A concessionária GRU falou que, por conta da “intermitência no sistema de navegação (GNSS), que é especifico para aeronaves, algumas empresas aéreas enfrentam atrasos pontuais nas decolagens do aeroporto de Guarulhos”.

Já a Latam explicou que suas operações em Guarulhos estavam funcionando normalmente, no entanto, algumas decolagens tiveram atrasos no período da manhã de hoje por problemas “técnicos do aeroporto”.

