O influenciador Vitor Vieira Belarmino foi indiciado por homicídio doloso após atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuda em julho. O acidente ocorreu quando o motorista dirigia sua BMW em alta velocidade e atingiu a vítima , que atravessava a rua com sua noiva.

Após o incidente, Belarmino fugiu do local e segue foragido. A investigação, que envolveu a análise de vídeos e depoimentos de testemunhas, concluiu que o influenciador estava dirigindo a uma velocidade excessiva, o que resultou na morte de Kikuda.

Além do homicídio, o acusado foi indiciado por fuga do local do acidente e omissão de socorro. As passageiras que estavam no veículo também foram indiciadas por omissão de socorro.





Vitor Vieira Belarmino se defendeu

O inquérito sobre o atropelamento examina as alegações das passageiras, que afirmam que Vitor dirigia em alta velocidade e tentou cortar outro veículo antes do acidente.

A defesa do influenciador nega as acusações de excesso de velocidade e de tentativa de ultrapassagem, alegando que o motorista estava em estado de choque e temia ser linchado após o acidente.

“Ele parou mais na frente, mas não voltou ao local do acidente porque ficou em choque, sem reação, e teve medo de linchamento, porque populares começaram a se aglomerar no local”, declarou.

