Flipar Elon Musk x Alexandre de Moraes: entenda o embate entre bilionário e ministro do STF





Elon Musk parabenizou Professor Mateus Simões (Novo) , vice-governador de Minas Gerais, por burlar determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) e usar VPN para publicar no X , ou Twitter.

O Tweet diz: "VPN funcionando. Nunca me imaginei praticando e propagando desobediência civil, mas censura não pode ser admitida, jamais.” Musk gostou do que viu e comentou: “Bravo!”

A “desobediência civil” de Simões pode chegar a custar até R$ 50 mil em multa. Ao remover a rede social do ar, Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou que quaisquer pessoas que usassem VPN para acessar o Twitter poderiam levar multa.

O texto diz que decisão se aplica a “pessoas naturais e jurídicas que incorrerem em condutas no sentido de utilização de subterfúgios tecnológicos para continuidade das comunicações ocorridas pelo ‘X’, tal como o uso de VPN, sem prejuízo das demais sanções cíveis e criminais, na forma da lei”.

Moraes suspendeu o uso do X no Brasil após Musk se recusar a indicar representante legal para responder pela rede no país.