A BMW que atropelou e matou Fábio Toshiro Kikuta tinha manchas de vinho tanto dentro quanto fora. O acidente aconteceu no sábado, 13, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima saia da festa do próprio casamento.

O veículo era conduzido por Vitor Vieira Belarmino, influenciador digital com mais de 280 mil seguidores. Ele está sob mandado de prisão e foragido.

Como foi o atropelamento?

Fábio e a esposa casaram-se na sexta, 13 , em um sítio na ZO do RJ. Seguiram, então, para o hotel CDesign, onde estavam hospedados.

Após deixar a mala no quarto, o casal saiu para passear na rua, de mãos dadas, na orla. Os dados são da família e IML (instituto médico-legal).

A 42ª DP, responsável pelo caso, alegou no pedido de prisão que o carro de luxo estava em alta velocidade.





Uma testemunha viu o atropelamento. À polícia, explicou que a vítima foi atingida e projetada para dentro da BMW.

O motorista e outras cinco mulheres que estavam no veículo, então, desembarcaram e tiraram o corpo, deixando-o em via pública, e fugindo do local.

Outras testemunhas descreveram um veículo semelhante nos arredores; o carro foi apreendido dentro de um condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

As cinco pessoas que acompanhavam Vitor negam uso de drogas ou álcool durante o sábado.

Imagens monstram BMW entrando em condomínio de luxo no RJ Reprodução / Redes Sociais Fábio e Bruna entram no casamento Reprodução / Redes Sociais Bruna, esposa de Fábio, vestida de noiva Reprodução / Redes Sociais Convite de casamento de Fábio e Bruna Reprodução / Redes Sociais