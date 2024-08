Reprodução/WIKICOMMONS Logo do Colégio Bandeirantes, que fica na zona sul de São Paulo

Um grupo de ex-estudantes do projeto Ismart emitiu uma carta de repúdio contra ex-diretor e atual assessor do Colégio Bandeirantes, em São Paulo. A carta da comunidade vem após o representante do colégio sugerir “agressividade” de bolsistas no colégio, que ficaram revoltados com o suicídio de um aluno decorrente de bullying e ataques homofóbicos na escola .

Os ex-bolsistas se reuniram para falar sobre a estrutura da escola que, constantemente, não prezaria pela inclusão e não acolheria os estudantes de baixa renda.

O que disse o colégio Bandeirantes?

O ex-diretor Mauro Salles Aguiar fez uma declaração dois dias após o suicídio do aluno. Ele falou sobre "o nível de agressividade realmente grande e espantoso" dos bolsistas após estes alunos cobrarem resposta.

Os alunos bolsistas exigiram apoio psicológico para lidar com o trauma, e Aguiar disse que "foi chocante a reação do alunos", e que "escola não é clínica psicológica." Falou, ainda, que os alunos agiram assim diante "essa sociedade de direitos."

O que diz a Carta de Repúdio?

O documento foi assinado por ex-bolsistas do colégio e ex-alunos da rede Ismart (Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos); a divulgação foi pelo UOL.

Na carta, as pessoas falam sobre anos escolares, desigualdade dentro das instituições de ensino, racismo estrutural e dificuldades consequentes.

Para eles, não reconhecer essa questão e tratar a reação como “agressividade”, é uma falha da escola:

"Ao destacar a 'agressividade' dos estudantes bolsistas sem considerar as dinâmicas raciais e sociais, ainda mais em um momento de luto, o ambiente escolar perpetua o racismo estrutural e falha em formar cidadãos conscientes e empáticos,” diz trecho do manifesto.

“A deterioração da saúde mental dos bolsistas não se deve à falta de acesso a determinados espaços ou atividades realizadas pelos alunos pagantes, mas à exclusão e marginalização que enfrentam diariamente (...) é papel da escola não apenas encaminhar problemas a outras competências, mas iniciar o acolhimento, promover o debate de inclusão e estimular a reflexão sobre a diversidade.”

A carta também enfatiza a necessidade do colégio de ofertar apoio psicológico aos bolsistas após suicídio de colega:

"Não é luxo oferecer suporte psicológico; é uma necessidade. Essa tragédia alerta para uma mobilização coletiva que envolva famílias, escolas, programas de inclusão e a sociedade como um todo(...) a vida de cada jovem importa, e não podemos permitir que o peso das desigualdades apague o brilho do seu potencial".

